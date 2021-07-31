Байден подписал закон о финансировании охраны комплекса Конгресса США

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в пятницу закон, предусматривающий выделение федеральных средств в размере $2,1 млрд, которые пойдут на охрану комплекса Конгресса, а также программу переезда афганцев, помогавших американскому контингенту во время операции в Афганистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Ранее документ был одобрен обеими палатами законодательного органа США.

"Президент подписал закон "О дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные меры безопасности", который касается дополнительного экстренного финансирования в 2021 финансовом году (заканчивается 30 сентября - прим. ТАСС) на устранение последствий мятежа 6 января, на связанные с выводом войск США из Афганистана потребности и расходы комплекса Капитолия из-за пандемии COVID-19", - отмечается в документе.

Законом предусмотрено выделение $521 млн на покрытие расходов Национальной гвардии США, подразделения которой обеспечивали безопасность вокруг здания Конгресса после беспорядков 6 января. $300 млн отведено на модернизацию инфраструктуры, в том числе на установку новых камер видеонаблюдения, $70 млн коснется зарплат и общих расходов полиции Капитолия.

Пентагону выделят $500 млн на проведение эвакуации и временное размещение помогавших США афганцев. Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. таких лиц, оказывавших содействие американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Госдепартаменту выделят 600 млн долларов, которые пойдут и на обработку визовых запросов.

Ранее по инициативе контролирующих в настоящее время Конгресс демократов был создан спецкомитет по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы критикуют состав новой структуры, где 8 из 13 мест занимают демократы, и обвиняют оппонентов в предвзятости в вопросе утверждения кандидатур.

6 января сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.