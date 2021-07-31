Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе

ЕРЕВАН, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана около 6:30 утра (5:30 мск) открыли огонь по армянским позициям в районе населенного пункта Ерасх Араратской области Армении. Об этом в субботу сообщает Минобороны Армении.

"Азербайджанские военнослужащие открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Ерасх. Азербайджанская сторона попыталась провести инженерные работы с использованием техники. Ответными действиями активность противника была подавлена", - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

По состоянию на 11:00 (10:00 мск) ситуация на границе находится под контролем армянских ВС.

Обстановка на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.