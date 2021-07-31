В ДНР сообщили, что открыли огонь по киевским силовикам в ответ на обстрелы

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) открыла ответный огонь на подавление огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велись обстрелы республики, среди украинских силовиков есть убитые и раненые. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Подразделения НМ ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. По его данным, два украинских военнослужащих убиты, столько же ранены.

ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив по ней 157 боеприпасов, сообщило в субботу представительство ДНР в СЦКК. Оно информировало о гибели четырех военнослужащих милиции республики в районе участка разведения "Петровское - Богдановка".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.