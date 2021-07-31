Власти Экваториальной Гвинеи отпустили задержанных французских военных

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Шесть военнослужащих Франции, задержанных после экстренной посадки их вертолета близ города Бата в Экваториальной Гвинее, получили разрешение покинуть страну. Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на представителя Главного штаба вооруженных сил страны полковника Паскаля Ианни.

"Вертолет, который был заблокирован в Бате, недавно приземлился в Либервиле (столице Габона, где находится французская военная база, - прим. ТАСС). Шесть военных прибыли туда в пятницу в 22:00 (00:00 мск) вместе с вертолетом", - заявил он.

В четверг государственная радиостанция Экваториальной Гвинеи TVGE сообщила о задержании шести французских военнослужащих после того, как французский военный вертолет без разрешения приземлился в районе города Бата. Как уточнили в Главном штабе ВС Франции, это была вынужденная посадка из-за нехватки топлива.

В Министерстве гражданской авиации Экваториальной Гвинеи в свою очередь сообщили, что данное воздушное судно не получало разрешение на пролет через воздушное пространство страны и на посадку в аэропорту Баты. Власти заявили о серьезном нарушении международных авиационных стандартов, провокации и покушении на национальную безопасность.