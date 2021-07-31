Постпред Армении при ООН направил письмо председателю Совбеза об агрессии Азербайджана

ЕРЕВАН, 31 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян направил письмо председателю Совета Безопасности ООН, постоянному представителю Франции при Совете Безопасности ООН Николя де Ривьеру, в котором сообщил о действиях Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Об этом в субботу сообщает государственное агентство "Арменпресс".

"Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян направил письмо председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Франции при Совете Безопасности ООН Николя де Ривьеру, в котором представил данные о непрекращающихся поползновениях Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, приведших к человеческим потерям. В письме подчеркивается, что агрессивные действия Азербайджана против Армении сопровождаются территориальными требованиями, которые озвучиваются на самом высоком уровне, угрозой военных действий", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Армения тверда в решимости использовать свое законное право на самооборону для обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности. Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто мирным путем под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Письмо также разослано членам Совета Безопасности ООН и в ближайшее время будет опубликовано в качестве официального документа СБ.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.