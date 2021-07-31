Times: привитые "Спутником V" чиновники смогут посетить конференцию по климату в Глазго

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Представители иностранных правительственных делегаций, привитые российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm, смогут посетить запланированную на ноябрь 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго без необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом в субботу сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

По их информации, подобные планы поддержал лично премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который уделяет повышенное внимание борьбе с изменением климата и настроен провести саммит с участием как можно большего числа иностранных гостей. При этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб, согласно информации издания, выступил против такого решения, полагая, что оно приведет к "легитимации" вакцин из РФ и КНР, которые еще не получили одобрения британского регулятора и Европейского агентства лекарственных средств.

Times подчеркнула, что требование об обязательном соблюдении режима самоизоляции по приезде в Глазго может привести либо к переносу конференции на более позднюю дату, либо к ее проведению в формате онлайн, что в канцелярии Джонсона считают не самым оптимальным вариантом. В то же время отмена соответствующего правила для участников саммита может быть негативно воспринята в британском обществе, учитывая, что на текущей неделе правительство королевства обратило внимание на необходимость соблюдать карантин (от двух до десяти дней в зависимости от государства) всем прибывающим в страну пассажирам, которые не были вакцинированы препаратами, одобренными в Великобритании, ЕС или США.