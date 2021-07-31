Парламент Азербайджана рассмотрит вопрос о лишении иммунитета депутата от правящей партии

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана соберется 3 августа на внеочередную сессию, на которой будет рассмотрен вопрос о лишении неприкосновенности депутата Эльдениза Салимова за избиение полицейского. Об этом сообщила в субботу пресс-служба парламента.

"31 июля председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова по требованию 53 депутатов на основании части второй статьи 88 Конституции республики подписала распоряжение о созыве 3 августа внеочередной сессии парламента. В повестку дня включен вопрос о лишении депутата Эльдениза Адиль оглы Салимова неприкосновенности", - говорится в сообщении.

В пятницу Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту избиения Салимовым сотрудника полиции. Инцидент, произошедший 29 июля в одном из ресторанов в Хачмазском районе на севере Азербайджана, имел общественный резонанс. В субботу генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился в парламент с представлением о лишении Салимова неприкосновенности.

Согласно конституции Азербайджана, лишить депутата неприкосновенности можно исключительно решением парламента на основании представления генпрокурора.

Салимов был избран в парламент от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").