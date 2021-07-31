На Украине выявили нарушения в декларациях судьи Верховного суда и депутатов Рады

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях судьи Верховного суда страны и депутатов Верховной рады от президентской партии "Слуга народа". Об этом пресс-служба НАПК сообщила в субботу.

"НАПК завершило полные проверки 294 деклараций. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн гривен ($9,44 млн). В 52 декларациях выявлены признаки административного правонарушения, в 12 декларациях - признаки уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, нарушения выявлены в декларациях бывшего первого заместителя председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Ирины Овчаренко, судьи Верховного суда Николая Короткевича, депутата Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Михаила Забродского, депутатов от "Слуги народа" Максима Пашковского, Ольги Саладухи и Анны Колесник. В список нарушителей попали бывший первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, бывший зампредседателя Государственной службы экспортного контроля Денис Радов, экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и его бывшие заместители Тарас Пастух и Руслан Тихонченко, бывший заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Андрей Буйный.

Расследование выявленных признаков уголовного преступления проведут Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция и ГБР, добавили в НАПК. Законы страны обязывают подавать декларацию за 2020 год госслужащих и бывших чиновников, которые уволились в прошлом году.

14 января 2021 года Высший совет правосудия Украины освободил Короткевича от должности в связи с заявлением об отставке.