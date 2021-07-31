В Литве заявили, что чрезвычайное положение по миграции не предусматривает применения силы

ВИЛЬНЮС, 31 июля. /ТАСС/. Чрезвычайное положение, которое власти Литвы могут ввести в граничащих с Белоруссией районах в связи с массовым наплывом мигрантов из Азии и Африки, не предусматривает автоматической возможности применения насилия к незаконно пересекающим границу нелегалам. Об этом в субботу в интервью агентству ELTA заявила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

"Введение чрезвычайного положения не означает, что в отношении гражданских лиц можно использовать меры физического воздействия", - сказала она. По утверждению главы Минюста, такой режим также не предусматривает моратория на действие международных соглашений. "Чрезвычайное положение не отменяет выполнение международных обязательств", - подчеркнула глава ведомства.

МВД Литвы 27 июля предложило в связи с миграционным кризисом ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение. Соответствующий документ направлен на рассмотрение правительства. Такой возможности не исключил и президент Гитанас Науседа. Он заявил, что вопрос следует обсудить и принять решение в ближайшее время.

Депутаты Сейма (парламента) Пятрас Гражулис и Вальдемарас Валькюнас призвали отозвать подпись Литвы под Глобальным договором ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, что позволит применять уголовную ответственность к лицам, незаконно пересекающим границу. Они призывают вытеснять нелегалов с территории Литвы, а задержанных сажать в тюрьму, а не размещать в центрах для приема мигрантов.

С начала года на литовско-белорусской границе задержан 3 401 нелегал. Это почти в 42 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.