Служба безопасности Украины допросила похищенного в Молдавии экс-судью Чауса

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) допросила бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан в Винницкой области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением приняты меры для обеспечения безопасности Чауса", - говорится в сообщении СБУ. По ее данным, Чаусу оказывается медицинская помощь, принимаются меры для установления всех обстоятельств его похищения.

В пятницу вечером адвокат экс-судьи Ростислав Кравец информировал, что в СБУ ему отказали в общении с клиентом. Как уточнил Кравец в эфире телеканала "Прямой", сторона защиты обратилась за информацией о Чаусе в несколько инстанций, включая Высший антикоррупционный суд Украины и центр юридической помощи.

Кравец не скрывал возмущения обстоятельствами транспортировки экс-судьи сотрудниками СБУ из Винницкой области в Киев. Национальное антикоррупционное бюро Украины разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль службы безопасности с Чаусом с целью самостоятельно взять у него показания.

Ранее СМИ информировали о появлении бывшего судьи в одном из сел Винницкой области. После этого Чаус был задержан сотрудниками СБУ. Служба безопасности утверждает, что не похищала его и действовала "в рамках закона и своих полномочий".

Похищение судьи

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, Чаус покинул территорию Украины. С 2017 года подозреваемый скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Как уточнил глава МВД Молдавии Павел Войку, полиция обнаружила машины, использованные при похищении, и установила круг подозреваемых иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной. Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. По оценке наблюдателей, бывший судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании похищения Чауса.