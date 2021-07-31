Генсек ООН приветствовал открытие стратегической прибрежной трассы в Ливии

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует открытие стратегической трассы на побережье Ливии, которая теперь вновь связывает восточную и западную части страны. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении заместителя официального представителя главы всемирной организации Фархана Хака.

"Генеральный секретарь приветствует открытие прибрежной дороги в присутствии Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) с 30 июля 2021 года. Это важное и долгожданное событие для ливийского народа", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Гутерриш вновь призвал все стороны ливийского конфликта содействовать выполнению соглашения по режиму прекращения огня, а также проведению выборов в стране, намеченных на 24 декабря этого года.

В пятницу члены комитета "пять плюс пять" (по пять военных от формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и от Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара) в совместном заявлении сообщили о том, что стратегическая трасса, связывающая восточную и западную части страны, вновь объявляется открытой спустя более чем два года после ее блокировки из-за обострения вооруженного конфликта. Дорогу будет запрещено использовать для передвижения военных колонн, за обеспечением порядка на трассе комитет обратился за помощью МООНПЛ.

Прибрежная дорога была закрыта с апреля 2019 года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. К моменту подписания соглашения о прекращении огня в октябре прошлого года боевые действия велись на участке пустыни между Мисуратой, Сиртом и Эль-Джуфрой. В феврале началось разминирование трассы.

Ситуация в стране

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующееся поддержкой ЛНА и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.