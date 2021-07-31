В Танзании оппозиция призвала к мирным протестам против ареста своего лидера

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Танзании оппозиционная Партия за демократию и прогресс ("Чадема") призвала в субботу к массовым протестам с целью освобождения своего председателя Фримана Мбове, арестованного по обвинению в террористической деятельности. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

"Мы призываем к мирным акциям протеста против сфабрикованных обвинений в отношении Мбове", - приводит телеканал слова генерального секретаря "Чадемы" Джона Мники. Он сообщил о решении подать в суд иск и опротестовать решение властей не допускать к председателю партии адвокатов.

Лидер оппозиции и 15 его соратников были задержаны 21 июля в городе Мванза в момент, когда они прибыли на форум для обсуждения конституционной реформы в Танзании. Мбове предъявлены обвинения в террористическом заговоре и финансировании терроризма. Эти статьи не предусматривают освобождения под залог. 59-летний Мбове содержится в городской тюрьме Дар-эс-Салама. Очередные судебные слушания по его делу назначены на 5 августа.