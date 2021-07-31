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Блинкен 2-6 августа примет участие в связанных с АСЕАН пяти министерских онлайн-встречах

В частности, госсекретарь США обсудит с лидерами из регионов Индийского и Тихого океанов тему борьбы с изменением климата, отметили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь <...> с 2 по 6 августа примет участие в пяти министерских встречах, связанных с АСЕАН", - говорится в сообщении. Речь идет о встрече США и АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН, а также о двух встречах с участием представителей стран бассейна реки Меконг.

"Во время этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами из регионов Индийского и Тихого океанов по актуальным региональным и международным вопросам. Госсекретарь подтвердит приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с АСЕАН и международными партнерами в борьбе с пандемией и поддержке экономического восстановления", - отмечает пресс-служба Госдепа.

В рамках перечисленных мероприятий Блинкен намерен затронуть тему борьбы с изменением климата. Он также выразит обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призовет "АСЕАН предпринять совместные действия, чтобы призвать военных [в Мьянме] прекратить насилие, освободить всех несправедливо задержанных и восстановить путь Мьянмы к демократии". Кроме того, шеф американской дипломатии подтвердит, что "США вместе с мировым сообществом стоит на защите свободы судоходства и международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

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СШАБлинкен, Энтони
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