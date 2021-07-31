Не менее шести человек погибли при нападении повстанцев на северо-западе ЦАР

ТАСС, 31 июля. По меньшей мере шестеро погибли в результате нападения повстанцев на деревню на границе с Чадом и Камеруном на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом в субботу сообщило агентство AP со ссылкой на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Абдулазиза Фалла.

"Сегодня утром на рассвете боевики группировки 3R ("3-Р") <...> приступили к крупномасштабной атаке на позиции Вооруженных сил ЦАР в деревне Манн", - приводит агентство слова Фалла.

Он добавил, что несколько человек были ранены. На данный момент ситуация взята под контроль, мирным жителям ничего не угрожает. Миротворцы провели патрулирование в населенном пункте и его окрестностях.

Обвиняющаяся в многочисленных актах насилия против жителей ЦАР группировка 3R входит в созданную повстанцами в минувшем декабре "Коалицию патриотов за перемены", которая пытается воспрепятствовать проведению президентских и парламентских выборов. Однако повстанцам не удалось реализовать своей план, и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера был переизбран.