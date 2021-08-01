Король Марокко призвал Алжир к установлению доверительных двусторонних отношений

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI в речи к нации по случаю праздника Дня трона призвал в субботу вечером власти Алжира к установлению двусторонних отношений, основанных на доверии, диалоге и добрососедстве. Выступление монарха транслировалось по национальному телевидению.

"Параллельно с инициативами в области развития, осуществляемыми на внутреннем уровне, Марокко с такой же решимостью привержено продолжению своих усилий по укреплению безопасности и стабильности в африканском и евро-средиземноморском регионе, особенно в Магрибе", - отметил Мухаммед VI.

"В соответствии с этим подходом мы вновь призываем наших братьев в Алжире работать вместе и без условий над установлением двусторонних отношений, основанных на доверии, диалоге и добрососедстве", - заявил король.

"Текущее состояние этих отношений нас не удовлетворяет, потому что оно не отвечает интересам наших двух народов. И многие страны считают это неприемлемым", - продолжил он.

"Заверяю наших братьев в Алжире - вам никогда не придется бояться злого умысла со стороны Марокко, которое никоим образом не представляет для вас опасности или угрозы Мы также считаем, что безопасность и стабильность Алжира, спокойствие его народа органически связаны с безопасностью и стабильностью Марокко. Как следствие, то, что влияет на Марокко, влияет и на Алжир, потому что две страны неразрывно связаны. Марокко и Алжир сталкиваются с проблемами миграции, контрабанды, незаконной торговлей наркотиками и торговлей людьми", - подчеркнул Мухаммед VI.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.