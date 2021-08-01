Член Конгресса США провела ночь у Капитолия, требуя продлить мораторий на выселение

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Кори Буш (демократка, от штата Миссури) провела ночь с пятницы на субботу на ступенях перед зданием Капитолия, протестуя таким образом против прекращения действия моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

"Сегодня к полуночи, если ничего не произойдет, если Палата представителей, Сенат или администрация не предпримут каких-то действий, 7 млн человек окажутся под угрозой выселения", - заявила Буш, которая, как поясняет агентство, до начала своей политической карьеры сама трижды оказывалась без жилья и была вынуждена вместе с детьми ночевать в машине. Выразить солидарность с женщиной пришли также ее коллеги-демократки Аянна Прессли (от Массачусетса) и Ильхан Омар (от Миннесоты).

Действие моратория на выселение, введенного на федеральном уровне Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США почти год назад, истекло 31 июля. В пятницу Палата представителей Конгресса ушла на каникулы, которые продлятся семь недель. В последний день заседаний законодатели не смогли согласовать продление моратория до 18 октября: республиканцы заблокировали данную инициативу. Кроме того, среди демократов это предложение также поддержали не все, в результате на голосование оно так и не было вынесено. Для продления моратория соответствующую инициативу необходимо одобрить и верхней палате Конгресса. Противники пролонгации ссылаются на положение домовладельцев, которым приходится оплачивать ипотеку, страховку и налоги в условиях отсутствия поступления платы от некоторых арендаторов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден призвал Конгресс продлить мораторий. Как отмечалось в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства "решительно поддержал бы" запрет на выселение, однако регулятор не сможет этого сделать в связи с недавним решением Верховного суда, который постановил, что "ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...> на продление моратория после 31 июля".

В некоторых штатах в настоящее время действуют аналогичные меры, введенные на местном уровне. В частности, в Нью-Йорке, по данным Reuters, такой мораторий продлен до 31 августа, а в Калифорнии - до 30 сентября.