При спуске на воду АПЛ США бутылку шампанского смогли разбить о борт лишь с третьего раза

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Церемония спуска на воду ударной атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США Hyman G. Rickover в штате Коннектикут прошла в субботу с заминкой из-за того, что с первого раза разбить о ее борт бутылку шампанского не удалось, следует из видеозаписи мероприятия на сайте построившей субмарину компании General Dynamics.

Изначально честь по традиции разбить бутылку шампанского была предоставлена Дарлин Гринерт, жене бывшего начальника штаба ВМС США адмирала Джонатан Гринерта, однако та в последний момент решила сделать сюрприз и поручить исполнить эту почетную обязанность своей дочери Саре.

Женщина, взяв бутылку, которая была в специальном металлическом чехле во избежание разлета осколков стекла, дважды безрезультатно била ее о борт субмарины. На третий раз после подсказки военных она смогла довести дело до конца. Подобная заминка считается плохой приметой у моряков, однако неудачные попытки были встречены одобрительным смехом, а после успешного разбития бутылки Сару поддержали аплодисментами.

Как отмечает Пентагон, это уже вторая подводная лодка, названная в честь адмирала Хаймана Риковера, которого называют "отцом ядерных ВМС США". Первая субмарина, спущенная на воду в 1984 году, совершила 12 морских походов и прослужила до 2007 года, ее экипажи несколько раз представлялись к наградам за отличные показатели.