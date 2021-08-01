Российские инженеры помогли решить вопросы орошения земель в Латакии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 1 августа. /ТАСС/. Инженеры из РФ помогли коллегам из сирийской провинции Латакия в создании ирригационных башен. Сооружения собирались по чертежам российских инженеров, сообщил журналистам представитель местной компании, занимающейся сборкой изделий из металлоконструкций, Анвар Мариа.

В горной части Латакии существует проблема с орошением земель и снабжением местных жителей чистой питьевой водой. Правительство Сирии в настоящий момент вкладывает средства в создание в регионе объектов инфраструктуры - гидротехнических сооружений и насосных станций.

"Вот эту конструкцию мы собрали по проекту российского инженера - ирригационные башни. Мы сделали их для плотины Добродон", - сообщил Мариа.

Провинция Латакия находится на западе Сирии, омывается водами Средиземного моря. Город Латакия - главный порт Сирии. Провинция является одним из туристических центров Сирии, на ее территории расположены такие исторические достопримечательности, как древний торговый город-государство Угарит, замок султана Египта и Сирии Саладина.