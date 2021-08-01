Главой политбюро движения ХАМАС переизбрали Исмаила Ханию

КАИР, 1 августа. /ТАСС/. Руководство контролирующего сектор Газа Исламского движения сопротивления (ХАМАС) переизбрало на новый срок Исмаила Ханию в качестве главы политбюро организации. Об этом сообщило в воскресенье палестинское агентство Maan со ссылкой на источники.

58-летний Хания будет возглавлять политбюро ХАМАС до 2025 года. Ранее он избирался на эту должность в 2017 году, сменив многолетнего лидера движения Халеда Машааля. В этот раз, как отмечает Maan, Хания избирался фактически на безальтернативной основе ввиду отказа от участия в выборах Машааля, поддержавшего действующего главу политбюро.

Таким образом, ХАМАС завершило начавшиеся в феврале нынешнего года выборы лидеров своей структуры. Яхья Синвар был переизбран в качестве главы движения в секторе Газа, Салех аль-Арури продолжил возглавлять представительство ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, а Халед Машааль остался лидером движения за рубежом.

Исламское движение сопротивления было создано 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином для "изгнания израильских оккупантов и создания на месте Израиля исламского палестинского государства". В январе 2006 года ХАМАС получило большинство голосов на парламентских выборах на палестинских территориях и сформировало собственное правительство; летом следующего года исламисты захватили власть в секторе Газа. До сих пор палестинская автономия остается расколотой на две части - Газу под руководством ХАМАС и Западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса.