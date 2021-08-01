СМИ: США нанесли в Сомали авиаудар по объекту террористической группировки "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотник США нанес в воскресенье в Сомали удар по объекту террористической группировки "Аш-Шабаб" в центральной части страны. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Somali Guardian со ссылкой на местные власти.

"Авиаудар был нанесен по базе "Аш-Шабаб" между городами Кайад и Харери-дере", - говорится в заявлении региональной администрации района Мудуг. Другой информации она не предоставила, включая оценку ущерба, нанесенного боевикам. Между тем, по данным портала, после удара беспилотника в районе началась интенсивная стрельба. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) пока не опубликовало официального сообщения о данной операции.

Нынешний удар стал третьим по счету, нанесенным США с 20 июля в Сомали по объектам "Аш-Шабаб". Атаки беспилотников, базирующихся в Джибути, призваны помочь операциям сомалийских войск, которые добиваются восстановления контроля над рядом районов в центральной и южной части страны в преддверии сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.