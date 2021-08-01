Президент Сирии поручил сформировать новое правительство

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад дал поручение Хусейну Арнусу, исполнявшему обязанности премьер-министра, сформировать новое правительство страны. Об этом сообщило в воскресенье сирийское государственное агентство SANA.

"Президент Асад издал указ под номером 206, в соответствии с которым поручил Хусейну Арнусу сформировать новый кабинет министров Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении агентства.

Состав прежнего правительства во главе с Арнусом был утвержден главой государства 30 августа 2020 года. Этот кабинет провел 26 мая президентские выборы в Сирии, на которых Асад получил поддержку 95,1% избирателей. 17 июля сирийский лидер принес присягу в качестве главы государства на четвертый семилетний срок.

В своей инаугурационной речи Асад заявил о необходимости сосредоточить основные усилия на восстановлении экономики Сирии и преодолении последствий военного конфликта. Он призвал сограждан "трудиться с крепкой надеждой на строительство такой Сирии, какой ей подобает быть". Сирийский лидер также подтвердил решимость "добиться освобождения земель, находящихся под контролем террористических группировок и их зарубежных партнеров".

68-летний Арнус занимал пост министра водных ресурсов в 2018-2020 годах и пост министра жилищного строительства и общественных работ в 2013-2018 годах. Ранее он назначался губернатором провинций Дейр-эз-Зор и Эль-Кунейтра. В 2014 году Арнус был включен в санкционный список США и Евросоюза.

Находясь на посту премьер-министра, Арнус сумел добиться стабилизации социально-экономического положения, благодаря принятым мерам по регулированию рыночной торговли и сдерживанию роста цен.