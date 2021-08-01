Военные Индии и Китая установили горячую линию связи в районе индийского штата Сикким

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Представители командования Индии и Китая установили горячую телефонную линию в районе северо-восточного индийского штата Сикким для экстренной связи на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Индии на своем сайте.

"Горячая линия была установлена между сухопутными войсками в Индии в районе Конгра-Ла в Северном Сиккиме и Народно-освободительной армией Китая в районе Кхамба-дзонг в Тибетском автономном районе для укрепления духа доверия и добрых отношений вдоль границы", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что вооруженные силы двух стран имеют хорошо зарекомендовавшие себя механизмы связи на уровне командования на местах.

"Эти горячие линии в различных секторах имеют большое значение в деле укрепления и поддержания мира и спокойствия на границе", - указывается в тексте.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет Линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Однако после серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.