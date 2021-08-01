Военным Замбии приказали помочь полиции во время президентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Замбии Эдгар Лунгу распорядился в воскресенье направить войска на помощь полиции после стычек между активистами различных политических движений в связи с предстоящими 12 августа президентскими и парламентскими выборами. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Поддержание правопорядка - это ежедневная задача полиции, - приводит агентство выдержки из заявления главы государства. - Однако иногда полицейским нужна помощь служб безопасности". Как уточнил президент, военные получили приказ обеспечить нормальные условия работы избирательных комиссий во время выборов.

Оппозиция изучает данное решение и выскажет свое мнение о нем позже, заявил официальный представитель крупнейшей оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие Энтони Бвалиа.

В минувшую пятницу двое сторонников правящей в Замбии партии "Патриотический фронт" были убиты. Полиция подозревает в совершенном преступлении представителей оппозиции.

За пост президента на предстоящих выборах борются 16 кандидатов, включая Лунгу. Он был избран главой государства на промежуточных выборах 2015 года после смерти Майкла Саты, занимавшего тогда должность президента. В 2016 году состоялись очередные президентские выборы на новый полный срок, в которых Лунгу победил. Оппозиция утверждает, что он не вправе баллотироваться в этом году, так как конституция страны ограничивает продолжительность выполнения одним человеком президентских полномочий двумя сроками. Однако Конституционный суд Замбии счел, что Лунга имеет право участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.