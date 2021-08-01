Молдавский суд отправил под арест бывшего министра обороны

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Бывший министр обороны Молдавии Александр Пынзарь в предварительном порядке помещен под арест сроком на 30 суток. Такое решение вынес в воскресенье суд сектора Чокана в Кишиневе, рассмотрев запрос прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

"Пынзарь арестован на 30 суток по требованию прокуратуры", - сообщил в воскресенье телеканал TV-8. Пынзарь, который ранее также возглавлял генеральный инспекторат полиции, проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару. Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны. Экс-министр заявил, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием, информировал телеканал.

Дамир известен как близкий соратник бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По данным СМИ, президент FEA курировал связи с правоохранителями и руководил одной из силовых структур Плахотнюка - охранным агентством Argus-S. Органы правопорядка подозревают, что Дамир пользовался полномочиями полицейского агента под прикрытием в бывшем управлении, куда его незаконно трудоустроил Кожокару, являвшийся подчиненным Пынзаря.

Пынзарь после смены власти в Молдавии в 2019 году отказался подчиняться новому правительству, которое сформировала выдвинутая президентом Игорем Додоном Майя Санду. После бегства олигарха ушел в отставку, но уже через полгода был выдвинут демократами на пост министра обороны в коалиционном правительстве Иона Кику.