Армия Ливана контролирует южный пригород Бейрута после вооруженного инцидента

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Элитные подразделения ливанской армии разместились в воскресенье на улицах южного пригорода Хальде в 5 км от Бейрута после вспышки столкновений между суннитскими и шиитскими активистами. Как указывается в сообщении армейской пресс-службы, военнослужащим удалось освободить 15 человек, которые оказались блокированными в этом пригороде вооруженными бедуинами из местных суннитских кланов.

Инцидент произошел в момент похоронной процессии, которая направлялась из Хальде на юг страны. Как утверждает в своем заявлении шиитская партия "Хезболлах", атака на колонну машин и мотоциклов была предпринята из засады. "В нападении приняло участие не менее 20 боевиков", - отмечается в документе.

Ливанские военнослужащие сейчас проводят облавы в Хальде и ее окрестностях в поисках тех, кто был причастен к вооруженной вылазке. По информации очевидцев, погибли по меньшей мере пять человек, среди них есть один из местных руководителей шиитской партии.

Представитель парламентской фракции "Хезболлах" Хасан Фадлялла предупредил, что "инцидент будет иметь опасные последствия, если власти не положат конец деятельности криминальных банд, дестабилизирующих ситуацию в стране". По его словам, силы безопасности "должны арестовать преступников, орудующих на дорогах, и передать их в судебные органы". "Следует пресечь попытки разжечь религиозную смуту, пока ситуация не вышла из-под контроля", - заявил он.

В субботу к югу от Бейрута был убит шиитский активист Али Шибли, похороны которого были сорваны в ходе провокационной вылазки в Хальде.

Президент Ливана Мишель Аун, обеспокоенный инцидентом, потребовал от армии "восстановить спокойствие и безопасность в южном пригороде столицы и задержать виновных в инциденте".