Президент Швейцарии заявил, что гордится проведением в Женеве саммита РФ и США

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что испытывает чувство гордости в связи с состоявшимся в Женеве 16 июня саммитом России и США, а также в связи с победой швейцарцев над командой Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 29 июня. Эти два события он упомянул в воскресенье в речи по случаю отмечаемого ежегодно 1 августа национального праздника - Дня основания Швейцарской Конфедерации. Текст этого обращения опубликован на правительственном сайте.

Обращаясь к согражданам со смотровой площадки на горном массиве Дьяблере, расположенной на высоте около 3 тыс. метров, Пармелен подчеркнул, что у него "было много возможностей" разделить гордость с согражданами - "в Женеве, на благо международного саммита первого плана, и в Бухаресте во время яркого выступления швейцарской футбольной команды". "Мы счастливы и гордимся каждым индивидуальным и коллективным достижением, позволяющим нашей стране продвигаться вперед по всегда рискованному пути успеха", - подчеркнул он.

В своей речи Пармелен особое внимание уделил культурному разнообразию Швейцарии, где государственными являются четыре языка - немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Он подчеркнул, что с массива Дьяблере видны истоки реки Зане (на французском языке - Сарин), которая считается условной границей между немецко- и франкоговорящими районами страны. "Это скорее связующее звено, а не культурный барьер", - сказал президент. "Отсюда я могу также видеть кантоны Берн и Вале", - продолжил он, добавив, что хотя речь идет о разных регионах, языках и менталитете, тем не менее "это одна и та же страна: Швейцария, наша Швейцария".