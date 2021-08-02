СМИ: Пакистан совместно с Россией и Китаем будет добиваться мира в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Пакистан совместно с другими странами, включая Россию и Китай, будет добиваться мирного урегулирования ситуации в Афганистане с целью предотвращения разжигания гражданской войны в этой стране. Об этом заявили в ходе состоявшегося на прошлой неделе визита в США советник по национальной безопасности пакистанского премьер-министра Моид Юсуф и глава межведомственной разведки Пакистана (ISI) генерал-лейтенант Фаиз Ахмед.

Как сообщает в понедельник газета The Express Tribune со ссылкой на источники, на встречах в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими американскими официальными лицами Юсуф и Ахмед подчеркнули, что вывод военнослужащих США из Афганистана позволит террористическим группировкам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), перегруппироваться и в конечном итоге стать угрозой безопасности не только для региона, но и для самих Соединенных Штатов.

"Пакистан беспокоит такое развитие событий, и он выступает за то, чтобы США не стали безучастными к ситуации в Афганистане и внесли свой вклад в обеспечение политического урегулирования в этой стране для предотвращения усиления гражданской войны. В связи с этим в ходе визита в США пакистанские представители заявили, что перед лицом эскалации напряженности в Афганистане Пакистан будет продолжать взаимодействовать с другими странами региона, включая Россию и Китай, для предотвращения гражданской войны в Афганистане. Сотрудничество в этом направлении также продолжится и с администрацией Джо Байдена", - пишет издание.

По словам источников The Express Tribune, Исламабад связывает надежды на скорейшее урегулирование положения в Афганистане с запланированной на 11 августа в Дохе встречей высокопоставленных официальных лиц Пакистана, Китая, России и США, на которой состоится обсуждение ситуации в Афганистане и путей для политического урегулирования стране.

Ситуация в Афганистане значительно ухудшилась после заявления в апреле нынешнего года Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике и последовавшего процесса вывода военнослужащих США с афганской территории. В результате движение "Талибан" (запрещено в РФ) усилило наступление по нескольким направлениям. Несколько десятков районов находятся под контролем талибов, захвативших также ряд ключевых погранпереходов на границах Афганистана с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном.