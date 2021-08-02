Посольство Белоруссии запросило у японской стороны информацию о Кристине Тимановской

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Японии обратилось к японской стороне с просьбой о предоставлении информации о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте диппредставительства.

"В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи. Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17:00 (11:00 мск) 2 августа Тимановская в посольство не обращалась", - подчеркивается в сообщении.