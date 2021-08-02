Президент Литвы заявил о необходимости помощи ЕС в борьбе с миграционным кризисом

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Литва, столкнувшаяся с острым миграционным кризисом, нуждается для его разрешения во всесторонней помощи Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник по итогам встречи с находящейся в Вильнюсе с визитом еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Президент наметил формы ожидаемой помощи ЕС. Она может быть оказана направлением людских и финансовых ресурсов, технических и денежных средств на возведение на границе физических заграждений, посредничеством в вопросах репатриации мигрантов", - говорится в сообщении.

Как отметил Науседа, происходящее на границе Литвы с Белоруссией, которая совпадает с внешней границей ЕС, нельзя считать обычным миграционным кризисом. По его утверждению, сложившаяся ситуация якобы является "гибридной атакой, которая финансируется белорусским режимом, против Литвы и ответом на поддержку ЕС гражданского общества, оппозиции и демократических процессов в Белоруссии".

1 августа во время встречи с Йоханссон министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте заявила, что Вильнюс надеется на финансовую помощь ЕС на мероприятия по техническому обеспечению безопасности литовского участка внешних границ ЕС, которые обойдутся, согласно предварительным подсчетам, в 500 млн евро.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала из Азии и Африки, которые проникли на территорию Литвы из Белоруссии. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.