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СМИ: бывшего президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек

Политик был объявлен киргизскими властями в международный розыск по делу о деятельности месторождения "Кумтор"
Аскар Акаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Аскар Акаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

БИШКЕК, 2 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, объявленный киргизскими властями в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения "Кумтор", доставлен в понедельник в Бишкек. Об этом сообщило киргизское информагентство АКИpress со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения А. Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики", - приводит агентство сообщение ГКНБ. "В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", - отмечает госкомитет.

"В настоящее время А. Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Киргизии в начале июля объявили бывших президентов страны Аскара Акаева и Курманбека Бакиева в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате переворота. После чего он уехал в Москву, где проживал до последнего времени.

Теги
КиргизияАкаев, Аскар Акаевич
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