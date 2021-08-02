Молдавская прокуратура попросила объявить в розыск банкира Платона в связи с неявкой в суд

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в понедельник попросила объявить в розыск обвиняемого в коррупции и мошенничестве банкира Вячеслава Платона из-за того, что он не явился в суд.

"Прокурор Антикоррупционной прокуратуры [Молдавии] обратился к судьям с просьбой применить меру пресечения - предварительный арест с объявлением в розыск - к подсудимому Вячеславу Платону в связи с его неявкой на судебное заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры. В нем отмечено, что в суд повторно направлено дело, в котором банкир обвиняется в "активной коррупции" и "мошенничестве".

В июле Платон, которого суд оправдал по делу о выводе €1 млрд из банков Молдавии, покинул страну. Он также заявил, что подал в суд на президента страны Майю Санду в Румынии, гражданкой которой она является. В жалобе на имя генерального прокурора прокуратуры при Верховном суде кассации и юстиции Румынии Габриелы Скути банкир утверждает, что глава государства совершила многочисленные правонарушения по незаконному изъятию принадлежащего ему имущества. Он подчеркнул, что вынужден обратиться в румынский суд, так как в Молдавии сложно добиться справедливости в силу давления, которое Санду оказывает на правоохранительную систему.

"Хищение века"

В 2017 году Платон был приговорен к 18 годам тюрьмы по делу о выводе из банков Молдавии €1 млрд, которое здесь назвали "кражей века". Спустя несколько часов после объявления в международный розыск он был задержан в Киеве и доставлен в Кишинев на частном самолете. По утверждению банкира, лайнер за ним отправил бывший партнер по бизнесу, олигарх Владимир Плахотнюк, который, будучи лидером правящей тогда Демократической партии, контролировал правоохранительные органы страны и имел тесные связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

В июне прошлого года Платон был освобожден после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что его дело было сфальсифицировано. При этом он назвал главной фигурой в деле о банковском хищении Плахотнюка. Со своей стороны, Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с Платона, отметив, что его группировка представляет опасность, так как может серьезно повлиять на финансовую стабильность страны и подорвать государственные институты. Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения правоохранительных органов.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.