В Ливию доставили 2 млн доз вакцины Sinopharm против коронавируса

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Партия вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm в объеме 2 млн доз доставлена в понедельник в Ливию. Об этом сообщил местный телеканал "Либия аль-Ахрар".

"Правительство дало обещание обеспечить страну вакциной, и сегодня мы сделали очередной большой шаг в этом направлении. Мы получили крупнейшую к настоящему моменту партию вакцины от коронавируса - 2 млн доз", - заявил присутствовавший в столичном аэропорту Митига премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба.

"В ближайшие недели ожидается прибытие еще 1 млн доз препарата. В связи с этим призываю всех жителей пройти иммунизацию в наших центрах вакцинации", - добавил глава кабмина.

Присутствовавший на мероприятии министр здравоохранения Ливии Али Мухаммед аз-Зинати указал, что "принятые руководством страны меры дали существенный результат в борьбе с инфекцией и позволили существенно снизить число новых случаев заражения". Всего на настоящий момент, по его словам, в североафриканской стране работают 432 центра вакцинации.

Национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в Ливии в апреле с приоритетом для лиц старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.

По последним данным, в стране с населением порядка 6,7 млн человек зарегистрировано 256 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 579 пациентов умерли от осложнений.