Белорусский союз журналистов заморозил свое участие в Международной федерации журналистов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил приостановить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщается в понедельник на сайте БСЖ.

"Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ", - говорится в заявлении. Отмечается, что такое решение принято в связи с "систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов", в частности, по вопросу защиты информационного пространства от внешних медиаманипуляций. БСЖ также обвинил МФЖ в "отсутствии солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод".

По мнению Белорусского союза журналистов, чиновники Международной федерации журналистов неоднократно позволяли себе грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества, проводили явно ангажированную и неконструктивную политику, регулярно отступали от базовых положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов. "Дискриминации и сегрегации со стороны чиновников МФЖ подвергались журналисты государственных СМИ, коллеги с прогосударственными взглядами, независимые журналисты, публицисты и блогеры, чьи позиции расходились с явно политизированными оценками МФЖ", - говорится в заявлении.

"Белорусский союз журналистов не видит для себя возможности взаимодействовать с исполнительными структурами МФЖ вплоть до устранения ими указанных нарушений", - говорится в заявлении. БСЖ заявил о намерении активизировать работу без посредничества МФЖ с национальными союзами и объединениями журналистов в Европейском союзе, СНГ, Евразии, Африке, Северной и Латинской Америке на принципах равного, уважительного и недискриминационного партнерства. "В частности, мы выступаем за ускоренное развитие союзных отношений объединений журналистов Евразийского экономического союза, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Мы активизируем прямые контакты с крупнейшим объединением журналистов Европы - Союзом журналистов России и крупнейшим в мире творческим и профессиональным объединением журналистов - Всекитайской ассоциацией журналистов", - говорится в заявлении БСЖ.

МФЖ в конце июля призвала принять меры против Белоруссии, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы польского телеканала "Белсат", вешающего на территорию Белоруссии на белорусском языке. Белорусский союз журналистов является официально признанным в стране союзом журналистов. В свою очередь Белорусскую ассоциацию журналистов, объединяющую негосударственные СМИ, по иску Минюста Белоруссии планируется ликвидировать.