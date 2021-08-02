Президент Армении подписал несколько указов о назначениях в правительство

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Сурен Папикян, который в предыдущем кабинете министров занимал должность министра территориального управления и инфраструктур, указом президента Армении Армена Саркисяна назначен вице-премьером правительства страны. Документ опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства.

"Приняв за основу предложения премьер-министра, согласно Конституции назначить вице-премьером Сурена Папикяна", - говорится в тексте указа.

Президент подписал также указы о назначении на должность министра окружающей среды Романоса Петросяна, а министра труда и социальных вопросов - Нарека Мкртчяна.

Ранее президент подписал указ о назначении премьер-министром Армении Никола Пашиняна, который начал формировать новый кабинет министров.