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Прокуратура ФРГ обвинила в связях с китайскими спецслужбами супругу местного политолога

По версии стороны обвинения, в период до ноября 2019 года супруги регулярно передавали информацию китайским спецслужбам в преддверии и по итогам государственных визитов или международных конференций

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданке ФРГ и Италии Кларе Л. по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Об этом говорится в пресс-релизе, который гособвинитель распространил в понедельник.

В начале июля сообщалось о другом подозреваемом по этому делу - влиятельном политологе, который возглавлял местный аналитический центр. Клара Л. состоит с ним в супружеских отношениях и поддерживала его в профессиональной деятельности. Обвинения им были предъявлены еще 20 мая.

По версии стороны обвинения, в 2010 году с супругами вышли на связь представители китайских спецслужб. Утверждается, что это произошло в Шанхае, где политолог выступал с докладом. "В период до ноября 2019 года они регулярно передавали информацию китайским спецслужбам в преддверии и по итогам государственных визитов или международных конференций", - говорится в сообщении прокуратуры. Получали они эти данные якобы "от высокопоставленных собеседников", контакты с которыми были налажены именно благодаря работе на аналитический центр. Взамен супруги в числе прочего "получали гонорар", отмечается в пресс-релизе.

Иных подробностей не приводится.

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