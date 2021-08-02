В Судане сообщили об обнаружении более 40 тел в реке

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Более 40 тел обнаружили за последнюю неделю в Судане в реке Сетит (Тэкэзе), которая берет свое начало в Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на администрацию штата Кассала на востоке Судана.

По словам суданского чиновника, у некоторых из погибших обнаружены огнестрельные ранения, у других связаны руки. AP со ссылкой на очевидцев передает, что речь, видимо, идет о представителях народа тиграи (тыграй), которые проживали в районе города Хумера эфиопского штата Тыграй. Там происходили столкновения между местными жителями и отрядами ополченцев штата Амхара.

Как сообщает AP, тела всех погибших извлечь не удалось из-за быстрого течения реки. При этом врачи отмечают, что на телах погибших есть татуировки, характерные для жителей Тыграя.

В свою очередь на официальном портале правительства Эфиопии в Twitter информация о найденных в реке телах названа "пропагандой" со стороны ополченцев Тыграя.

Конфликт в Тыграе

Военная операция эфиопских федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие сутки ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Командование НФОТ объявило, что повстанцам за почти две недели наступления удалось разгромить пять дивизий правительственных сил. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар.