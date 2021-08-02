Литва намерена платить нелегальным мигрантам за возвращение на родину

ВИЛЬНЮС, 2 августа. /ТАСС/. Литовские власти готовы предложить нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию, выплаты за возвращение домой. Об этом в эфире радио LRT в понедельник сообщил руководитель местного бюро Международной организации по миграции (МОМ) Эйтвидас Бингялис.

"Конкретный размер возможных выплат пока не установлен. В любом случае эти деньги не выдаются наличными", - уточнил он.

Как пояснил Бингялис, согласно установкам МОМ, средства выделяются в качестве компенсации расходов по реинтеграции в стране, откуда мигрант выехал. "Это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства", - добавил руководитель бюро.

Как правило, намеревающиеся незаконно пробраться в ЕС платят организаторам незаконного трафика до €10 тыс. Для этого приходится продавать жилье, и людям потом некуда возвращаться.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Вильнюс прилагает усилия по их возращению на родину. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.