СБ ООН пока не собирается изучать возможность отправки миротворцев в Афганистан

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН пока не планирует обсуждать вопрос о размещении миротворцев всемирной организации в Афганистане после ухода войск США и их союзников. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции председатель Совбеза в августе, постоянный представитель Индии при всемирной организации Т. С. Тирумурти.

"Я не думаю, что мы пришли к идее о миротворческой миссии в Афганистане", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься данный вопрос в работе СБ ООН в августе.

Дипломат подчеркнул необходимость продвижения переговоров о мирном урегулировании между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и центральными властями страны. При этом Тирумурти отметил, что СБ ООН, вероятно, "рано или поздно" изучит ситуацию в Афганистане в свете ухудшения обстановки в этой стране.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений.

В начале мая более 100 общественных деятелей Афганистана и других стран направили письмо в секретариат ООН, а также президенту США Джо Байдену с призывом разместить в стране миротворцев.