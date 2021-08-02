В Цюрихе задержали более 80 экоактивистов, устроивших акцию протеста у банков

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Полиция Цюриха пресекла в понедельник акцию протеста экоактивистов, заблокировавших в центре города входы в здания крупнейших банков Швейцарии - UBS и Credit Suisse. В полицейский участок для дальнейшего разбирательства были доставлены 83 человека, сообщила муниципальная полицейская служба.

"В общей сложности 83 человека (47 женщин и 36 мужчин) были задержаны и доставлены в полицейский участок", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ходе этой операции стражи порядка столкнулись с нестандартной ситуацией, поскольку некоторые экоактивисты расположились "в гамаках на деревянных и бамбуковых конструктциях высотой в несколько метров". Чтобы спустить их на землю, полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей-высотников.

По данным телекомпании RTS, акцию протеста в Цюрихе устроили около 200 участников движения в защиту климата Земли Rise Up To Change. Они заблокировали утром входы в головные офисы UBS и Credit Suisse на площади Парадеплац, выразив таким образом протест против "массированных инвестиций швейцарских финансовых институтов в нефть, газ и уголь". По мнению организаторов акции, эти финансовые институты ввиду подобных инвестиций "несут ответственность за мировой климатический кризис".

Операция полиции по разблокированию доступа в здания банков началась после 8:00 (9:00 мск). За два часа это удалось сделать. Однако после полудня часть протестующих переместилась на знаменитую торговую улицу Банхофштрассе, что привело к временному прекращению движения трамваев.