Депутат Рады от ОПЗЖ заявил о подготовке фиктивного уголовного дела против него

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в понедельник заявил, что украинские спецслужбы намеревались привлечь его, а также возглавляемую им общественную организацию "Патриоты - За жизнь" к уголовной ответственности по сфабрикованному делу.

"Из квартиры СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС) сбежал свидетель, которого они там удерживали, и с которого они получили лживые показания, чтобы вручить подозрение моему соратнику Олегу Ширяеву. Харьковские сбушники готовили свидетеля к ликвидации и хотели "повесить" его на нашу организацию и на меня лично", - сказал он в комментарии изданию "Страна". По словам Кивы, свидетель дал признательные показания.

Депутат опубликовал в Facebook видеообращение указанного свидетеля Игоря Савчука, в котором тот опровергает показания, которые давал ранее силовым структурам Украины. "Сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с прокуратурой Харьковской области и представителями движения "Нацкорпус", угрожая мне и моей семье физической расправой и привлечением меня к уголовной ответственности за сепаратизм, содействие ДНР и ЛНР, принудили меня дать [ранее] ложные, лживые показания против Олега Ширяева", - заявил он. По данным "Страны", Савчук в настоящее время находится в офисе Генпрокурора Украины.

В понедельник СБУ сообщила о пресечении деятельности общественного объединения, которое якобы намеревалось "расшатывать общественно-политическую ситуацию" в восточных регионах Украины. Спецоперация была проведена в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. Отмечалось, что в ходе обысков были изъяты холодное оружие и инструкции "по дестабилизации ситуации".

В спецслужбе сообщили, что лидеру группировки было предъявлено обвинение, а также что ему будет избираться мера пресечения в суде. В СБУ заявили, что организация была "силовой ячейкой пророссийского толка", которую "контролировал депутат Верховной рады".