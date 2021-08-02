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Президент Грузии подписала указ о проведении 2 октября 2021 года муниципальных выборов

Одна из главных интриг голосования заключается в том, сможет ли действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе вновь победить на выборах

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении 2 октября этого года выборов в местные органы власти. Об этом в понедельник сообщила администрация главы государства.

"Согласно изданному сегодня распоряжению о выборах, президент назвала 2 октября 2021 года днем проведения выборов в представительные муниципальные органы (сакребуло) и мэров городов/общин", - говорится в сообщении.

Одна из главных интриг предстоящих выборов заключается в том, сможет ли действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе вновь победить в столице. Одним из его главных соперников станет депутат Ника Мелия - кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик баллотировался в мэры столицы в 2014 году, проиграв тогда кандидату от "Грузинской мечты" Давиду Нармании, который был мэром Тбилиси до октября 2017 года.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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