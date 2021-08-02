В ДНР сообщили, что двое жителей пострадали в результате обстрела украинских силовиков

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Двое жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом в понедельник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) ранены два мирных жителя: <...> женщина 1964 года рождения - осколочное ранение поясничной области, левой голени; мужчина 1963 года рождения - осколочное ранение левого голеностопного сустава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что под огнем оказался населенный пункт Коминтерново на юге республики. "Пострадавшие госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь - женщине проведена операция на поясничном отделе, - сообщили в представительстве. - Отметим, что, по показаниям пострадавшей, непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего над головой беспилотного летательного аппарата и по этой причине считает, что ее ранение произошло в результате сброса боеприпаса с ударного БПЛА противника".

В СЦКК указали, что попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. Подробные обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в представительстве.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.