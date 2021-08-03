МИД Афганистана: военные Турции будут охранять в аэропорту Кабула турецких специалистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Афганское правительство будет обеспечивать реальную безопасность аэропорта Кабула, а небольшая группа турецких солдат будет охранять турецких специалистов в сфере воздушного трафика, коммуникаций и пожарной безопасности, работающих в аэропорту. Об этом заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью газете "Известия".

"Давайте я проясню. Турецкое правительство не собирается обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле. Они предоставляют важные услуги, например, в сфере воздушного трафика, коммуникаций, пожарной безопасности. Внутри аэропорта будут их солдаты - небольшая группа людей для собственной охраны. Но реальную безопасность - как внутри, так и снаружи аэропорта - будет обеспечивать правительство Афганистана", - сказал Атмар.

Комментируя вопрос о том, что инициатива Анкары была согласована с Вашингтоном, но без консультаций с администрацией афганского президента Ашрафа Гани, министр указал, что "Турция все-таки сначала подняла этот вопрос перед Афганистаном и на самом деле страны достигли консенсуса", и лишь потом тему вынесли на обсуждение с НАТО и США. "И мой коллега в Турции - мой друг Мевлют Чавушоглу - пару недель назад заявлял, что правительство Афганистана приглашает Турцию для выполнения этой важной международной стандартной операции в аэропорту", - добавил глава МИД Афганистана.

14 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября 2021 года. По итогам саммита альянса 14 июня страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения "непрерывной работы" международного аэропорта Кабула, учитывая "его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром".

19 июля Эрдоган заявил, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выступает против обеспечения Анкарой защиты аэропорта Кабула.