В Госдепе заявили, что США не будут заставлять страны АСЕАН делать выбор между ними и КНР

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются пытаться заставить партнеров по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) делать выбор между Вашингтоном и Пекином, признавая, что эти страны заинтересованы в хороших отношениях с Китаем. Об этом заявил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы никогда не просили никакую страну выбирать между США и Китаем", - утверждал он, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, посвященном предстоящему участию госсекретаря США Энтони Блинкена в виртуальных министерских встречах, связанных с АСЕАН.

"Мы полностью признаем, что этим странам надо иметь хорошие отношения с Китаем. Это важный торговый партнер, это важный сосед, логично, что они бы хотели этого", - добавил он.