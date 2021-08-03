Глава МИД Афганистана заявил, что Кабул готов к миру с талибами

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Афганистана готовы к миру и разделу власти с движением "Талибан" (запрещено в РФ), но при соблюдении талибами определенных условий. Об этом заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью газете "Известия".

"Готово ли правительство Афганистана включить "Талибан" в некую сделку по разделу власти и вместе работать?! Ответ: да. Мы готовы работать с "Талибаном", готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого, в реальности только одно - внутри страны будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, а на внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы", - сказал Атмар.

"Вот, по сути, единственный, важнейший принцип, из которого мы исходим при любом политическом урегулировании с "Талибаном". Наше правительство готово принять "Талибан" в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм", - добавил он.

В июле в Дохе состоялась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По ее итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры. Глава официальной делегации Абдулла Абдулла, который также возглавляет Высший совет по национальному примирению, заверил участников встречи в приверженности правительства Афганистана урегулированию конфликта политическим путем.