СМИ: Байден намерен в сентябре созвать онлайн-саммит по борьбе с COVID-19

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен организовать в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по борьбе с COVID-19 и будущими пандемиями. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

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Как отмечает издание, целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма "дельта". В данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.

76-я Генассамблея ООН стартует 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.