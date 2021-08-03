Блинкен не планирует прямых контактов с главой МИД КНДР в ходе регионального форума АСЕАН

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают участия министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвона в региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), при этом у госсекретаря США Энтони Блинкена нет планов обсуждать с ним какие-то конкретные вопросы в ходе прямых контактов. Об этом заявил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Я полагаю, что мы ожидаем, что министр иностранных дел КНДР будет участвовать в региональном форуме АСЕАН, как он делал и в прошлом. С технической точки зрения у госсекретаря нет планов взаимодействовать с ним по каким-то конкретным вопросам", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли госсекретарь какие-либо прямые контакты с коллегами из КНДР.

Брифинг был посвящен предстоящему участию госсекретаря Блинкена в виртуальных министерских встречах, связанных с АСЕАН.