ВС Австралии проведут реформы в ответ на доклад о военных преступлениях в Афганистане

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Австралии анонсировало четырехлетний план реформирования, который станет ответом ведомства на доклад судьи о правонарушениях спецназовцев страны во время войны в Афганистане, опубликованный в ноябре 2020 года. Об этом во вторник сообщила газета Australian со ссылкой на командующего Вооруженными силами Австралии генерала Ангуса Кэмпбелла.

По его словам, в ближайшие четыре года ведомство намерено работать над ликвидацией "погрешностей в организации, культуре и субординации, выявленных во время подготовки доклада [судьи Пола] Бреретона". "Мы намерены восстановить репутацию Вооруженных сил Австралии путем проведения глубокой и долгосрочной реформы. Реализация плана [реформирования] позволит нам вернуть авторитет, доверие и уважение, необходимые для выполнения миссии ведомства", - цитирует издание командующего ВС.

Кэмпбелл отметил, что для контроля и надзора за исполнением каждого элемента плана назначены высшие офицеры австралийской армии, которые будут нести личную ответственность за своевременную и полную реализацию реформ. "Так мы обеспечим соблюдение высоких профессиональных стандартов <...> и привлечем к ответственности тех, кто виновен в прошлых неудачах и правонарушениях", - подчеркнул он.

Как ожидается, комплексные изменения будут реализованы до 2025 года и коснутся всех без исключения сфер - от общих организационных механизмов министерства до набора персонала. "Будет проведен анализ [приказов] о вручении государственных наград, в ходе которого часть из них может быть отозвана, и разработан общегосударственный принцип выплаты компенсации жертвам", - приводит издание выдержку из плана оборонного ведомства.

Доклад Бреретона, посвященный правонарушениям австралийских спецназовцев во время войны в Афганистане, был опубликован 19 ноября 2020 года. В нем сообщалось об убийствах и жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны солдат, а также содержались обвинения в 39 убийствах и как минимум двух случаях неоправданно жестокого обращения, выдвинутые против 25 действующих и бывших служащих Минобороны. После публикации документа более 20 военнослужащих элитного подразделения войск специального назначения получили уведомления об увольнении из рядов ВС, а дела еще 19 были переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.

Генерал Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана за преступления, совершенные австралийскими солдатами на территории этого государства. Позднее воинские части и подразделения, упомянутые в докладе, были расформированы, а награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, отозваны.