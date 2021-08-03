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Новый президент Ирана пообещал бороться за отмену санкций США

В то же время, как заявил Эбрахим Раиси, иранские власти не намерены "связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств"

ТЕГЕРАН, 3 августа. /ТАСС/. Новый президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал бороться на своем посту за отмену санкций США, введенных против Тегерана. Об этом он заявил во время церемонии утверждения президента в должности духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи, которая проходила во вторник.

"Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств", - цитирует Раиси агентство ISNA.

По его словам, "дефицит бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами коронавируса и обеспечение населения водой и электричеством - это главные проблемы, которые нужно срочно решать". "Запрос народа заключается в изменении текущего положения дел", - добавил политик.

Инаугурация Раиси пройдет 5 августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. Раиси в отличие от предыдущего президента Хасана Роухани он относится к консервативному политическому лагерю.

Теги
СШАИранХаменеи, АлиРаиси, Эбрахим
В Иране прошла церемония утверждения нового президента духовным лидером
Эбрахим Раиси победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%
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