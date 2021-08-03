ДНР сообщила о смерти женщины, раненной в результате обстрела со стороны силовиков Киева

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Мирная жительница Донецкой народной республики (ДНР) умерла во вторник в больнице от ранений, полученных днем ранее в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново женщина 1964 года рождения сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице города Новоазовск", - сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Двое жителей ДНР в понедельник были ранены в результате обстрела села Коминтерново на юге ДНР со стороны киевских силовиков. Женщина 1964 года рождения получила осколочное ранение поясничной области и левой голени, мужчина 1963 года рождения - осколочное ранение левого голеностопного сустава. Пострадавшие были госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу, где женщине была проведена операция на поясничном отделе.

По данным представительства ДНР в СЦКК, мирная жительница была ранена в результате сброса боеприпаса с ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии. Представительство сообщило в понедельник, что пострадавшая жительница Коминтерново рассказала, как непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего беспилотника.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.